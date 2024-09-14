Доходы госбюджета: где Украина будет брать деньги в 2025 году

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. В главной смете, по которой страна будет жить в следующем году, прописаны и доходы бюджета.

Важно понимать, какие основные цифры указаны в проекте бюджета по доходам. Отметим, что его опубликовал в телеграмм-канале председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Какие доходы в бюджет запланированы в 2025 году

В 2025 году доходы будут составлять – 2336,3 миллиарда гривен. В то время доходы общего фонда будут составлять 2095,2 миллиарда гривен.

Зато расходы ожидаются на уровне 3938,2 миллиарда гривен (3643,6 миллиарда гривен).

Что такое доходы бюджета Доходы бюджета – это налоговые, неналоговые и другие поступления на безвозвратной основе (трансферты, плата за предоставление административных услуг, собственные поступления бюджетных учреждений)

Заметим! Дефицит бюджета в 2025 году составит 1640,6 миллиарда гривен, или 19,4 % внутреннего валового продукта (ВВП).