Россия зарабатывает огромные суммы на экспорте нефти: это впервые с начала полномасштабного вторжения

Россия зарабатывает от экспорта нефти больше, чем в любой момент с начала полномасштабной войны против Украины. Сейчас происходит стремительный рост цен и увеличение объемов поставок нефтепродуктов.

Сколько Москва зарабатывает на экспорте нефти?

Поэтому Кремль поднял стоимость отгрузок до самого высокого уровня с июня 2022 года, о чем пишет Bloomberg.

Война в Иране подтолкнула мировые цены на нефть к многолетним максимумам. Боевые действия на Ближнем Востоке также усилили спрос на российскую нефть после того, как Тегеран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства.

Это заблокировало более 12 миллионов баррелей в сутки экспорта нефти в Персидском заливе и способствовало сокращению запасов российской нефти, хранившейся в море.

Воспользоваться полноценно высокими ценами россиянам мешают последствия украинских ударов по экспортным портам в Балтийском и Черном морях. Кроме того, двухнедельное перемирие между США и Ираном вызвало падение цен на нефть.

Обратите внимание! Это может уменьшить доходы Москвы, если перемирие сохранится и поставки через Ормузский пролив возобновится.

Отгрузки сырой нефти из Усть-Луги на Балтике остаются остановленными уже более недели после ударов дронов по резервуарам. В то же время активность в соседнем Приморске выросла.

Еженедельные поставки российской нефти восстановили лишь примерно треть потерь предыдущего периода и вторую неделю подряд остаются ниже 3 миллионов баррелей в сутки.

Недавнее падение объемов экспорта совпало с ростом поставок с танкеров, которые ранее простаивали в море с российской нефтью,

– говорится в материале.

В результате морские запасы быстро сокращаются: за две недели до 5 апреля они уменьшились примерно на 26 миллионов баррелей.

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, объем нефти на танкерах составлял 105 миллионов баррелей против около 140 миллионов в середине января.

Индийские нефтепереработчики активно покупают российскую нефть. В частности, в прошлом месяце поставки в Индию выросли до 1,9 миллиона баррелей в сутки – максимум с июня.

В то же время поставки в Китай сократились до похожего уровня – после рекордных 2,1 миллиона баррелей в сутки в феврале.

За неделю до 5 апреля 28 танкеров загрузили 20,88 миллиона баррелей российской нефти. Это существенный рост по сравнению с 16,62 миллиона баррелей на 22 судах неделей ранее.

Важно! Кремль может увеличить финансирование войны в Украине. Дело в том, что благодаря росту цен на нефть Москва больше не планирует существенно сокращать бюджетные расходы. Об этом ранее писали в Bloomberg.

