Несмотря на санкции: как доходы России от продажи нефти и газа выросли на 80%

Доходы России от продажи нефти и газа в феврале выросли более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, продажи превысили отметку в 10 миллиардов долларов.

Какие поступления в бюджет России

В прошлом месяце поступления в бюджет России от налогов на нефть и газ составили – 945,6 миллиарда рублей, то есть около 10,4 миллиардов долларов. Об этом сообщило во вторник Министерство финансов России.

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Согласно расчетам Bloomberg, налоги на нефть и нефтепродукты, на которые приходится 84% всех поступлений от углеводородов – выросли более чем вдвое.

Нефтяной и газовый секторы России являются ключевым источником поступлений в государственную казну, которая находится под давлением растущих военных расходов.

Дело в том, что Москва уменьшила влияние ценового ограничения, используя огромный теневой флот танкеров и работая с не западными покупателями, посредниками и поставщиками услуг.

Как западные страны хотели ограничить доходы России

Западные страны ввели санкции для того, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти. Это привело к падению цены на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель в феврале 2023 года.

Европейский Союз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Большой семерки" установили ограничения на цену на уровне 60 долларов за баррель для российских нефтяных грузов.

Несмотря на то, что покупатели из других стран могут свободно покупать российские баррели по более высокой цене, танкерам запрещено пользоваться западными услугами, такими как страхование и доставка, для этих поставок.

Для обеспечения стабильности денежных потоков в бюджет, Россия внедрила механизм "ценового пола", который обязывает производителей платить налоги на основе искусственного дисконта в 15 долларов за баррель для перехода от Urals к Brent.