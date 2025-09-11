В августе доходы России сократились до пятилетнего минимума. Повлияли на это как западные санкции, так и украинские атаки на НПЗ России. Кроме того, в 2026 году сокращение доходов может продолжиться.

Что негативно влияет на энергетическую отрасль России?

Согласно с докладом Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России уже снизились на 920 миллионов долларов по сравнению с июлем этого года, передает 24 Канал.

Доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, сокращая налоговые поступления и углубляя экономический спад в России,

– говорится в отчете.

В целом доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов составляют 13,51 миллиарда долларов

Кроме ударов дронов по НПЗ и санкций, связывают спад доходов с сокращением экспорта сырой нефти и увеличением скидки на основную российскую марку нефти Urals – до около 56 долларов за баррель, что ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Как упала добыча нефти в России?

В августе экспорт российской нефти снизился на 70 тысяч баррелей в сутки – до 7,3 миллиона баррелей в сутки.

Поставки сырой нефти зато сократились на 30 тысяч баррелей в сутки, а нефтепродуктов – на 40 тысяч баррелей.

В целом производство нефти в России уменьшилось на 30 тысяч баррелей в сутки и составило 9,3 миллиона баррелей в сутки. Сейчас эти показатели соответствуют тем квотам добычи, что установлены ОПЕК+

Обратите внимание! Известно, что в Евросоюзе с 2026 году вступит в силу запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Прогнозируется, что это сократит производство нефти России еще больше, а кроме того, это может изменить торговые маршруты в ближайшие месяцы.

Что известно о санкциях против российской нефти?