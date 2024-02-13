Несмотря на рост: доходы россиян сейчас ниже, чем в 2013 году

Реальные доходы россиян в течение прошлого года несколько выросли. Однако фактически они значительно меньше уровня достатка в 2013 году, сообщают российские СМИ.

Сколько зарабатывают россияне

В течение прошлого года реальные доходы населения выросли на 5,4%, без учета инфляции и обязательных платежей. Номинально же доход на одного человека повысился на 10,9% – до 50 265 рублей.

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К основным причинам такого роста относятся инфляция и кадровый голод. Весной уровень безработицы достиг рекордных 2,9%, а на нехватку работников жалуются представители всех отраслей.

Поэтому нехватка работников сейчас находится на историческом максимуме, хотя разрыв между спросом и предложением на вакансии минимальный. Именно поэтому зарплаты россиян растут быстрее чем инфляция и производительность.

В 2022 году уровень инфляции в России составлял 11,94%, а в 2023 году уже – 7,42%. Поэтому социальные выплаты в прошлом году были проиндексированы на повышенную инфляцию.

В этом году прогнозируется, что уровень доходов еще больше возрастет, а реальные зарплаты вырастут еще на 2,4%. При этом уровень безработицы и в дальнейшем будет аномально высоким. Инфляция может замедлиться до 5,1%, а пенсии и другие выплаты проиндексируют в соответствии с прошлогодними 7,4%.

Несмотря на эти показатели, реальные доходы россиян не дотягивают до уровня 2013 года. Выплаты остаются на очень низком уровне уже в течение 10 лет.