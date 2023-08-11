Четыре пенсии, но все разные: какие документы нужны, чтобы оформить себе выплаты
Источник:ПФУ
В Украине существуют четыре вида пенсии: по возрасту, инвалидности, потере кормильца и другим обстоятельствам, среди которых военная служба или ликвидация аварии на ЧАЭС. Для оформления каждой из них требуется определенный список документов.
Какие документы нужны для оформления пенсии за выслугу лет и по инвалидности
На пенсию по возрасту могут претендовать люди, достигшие 60, 63 или 65 лет и имеющие соответствующий стаж. Чтобы оформить эту или любую другую пенсию, нужно обратиться в органы ПФУ или сделать это в портале Дия.
Читайте также Можно и не успеть в 60 лет на пенсию: в Украине изменились требования к трудовому стажу
Какие документы нужны:
- заявление о начислении пенсии;
- специальная справка из налоговой о присвоении идентификационного номера;
- трудовая книжка;
- справка о заработной плате;
- документы о регистрации;
- две фотографии 4х6 сантиметров;
- реквизиты для собственного пенсионного счета в банке;
- документы, удостоверяющие статус.
Для пенсии по инвалидности нужны все те же документы, но также нужна выписка из акта осмотра медицинской экспертной комиссии.
Документы, необходимые для оформления пенсии по потере кормильца
Для таких выплат список документов несколько отличается. Он выглядит следующим образом:
- документ о том, сколько времени работал и сколько зарабатывал погибший кормилец;
- справка из налоговой о присвоении идентификационного номера умершему кормильцу;
- свидетельство о рождении человека, которому назначается пенсия;
- справка о всех членах семьи кормильца;
- справка из ЗАГСа о смерти кормильца;
- справки из учебных заведений, что дети учатся на дневной форме обучения;
- документы о пребывании членов семьи на иждивении у погибшего;
- заключение эксперта, в котором будет установлена причинная связь смерти кормильца.