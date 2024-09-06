Рейтинг Украины в нацвалюте повысили: на это повлияла реструктуризация долга

Данные от международного агентства Fitch Ratings свидетельствует о том, что рейтинг Украины в национальной валюте изменился с "CCC-" на "CCC+", что означает повышение. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "RD", то есть ограниченный дефолт.

Почему рейтинг вырос

Вследствие успешного завершения реструктуризации долга Украины в еврооблигациях Fitch повысило рейтинг в нацвалюте.

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В агентстве заявляют, что такое успешное завершение реструктуризации долга является лишь частью одного более широкого эпизода реструктуризации, который продолжается. В то же время украинское правительство объявило о прекращении других платежей.

Таким образом, долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне "RD" до тех пор, пока Fitch не признает, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются

– говорится в сообщении.

Напомним! По состоянию на 28 августа владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью 20,47 миллиарда долларов (24,3 миллиарда долларов с учетом капитализированных процентов) проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины.