Долги украинцев за отопление и горячую воду выросли до 34 миллиардов гривен: где больше всего должников
- Задолженность украинцев за отопление и горячую воду достигла 33,9 миллиардов гривен на начало лета, с наибольшими должниками в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
С 2015 года долги за коммуналку выросли на 578%, в частности, пики задолженности наблюдаются в зимний период.
Украинцы задолжали рекордную сумму за отопление и горячую воду. За год долг бытовых потребителей вырос на 2,2 миллиарда гривен.
Сколько украинцы задолжали за тепло и горячую воду?
На начало лета долг бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на что на Energy Map.
Смотрите также Сколько украинцы будут платить за газ в сентябре и вырастут ли тарифы
Больше всего долгов приходится на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области – 60,6% всей задолженности за тепло и горячую воду. Совокупно они задолжали 20,5 миллиардов гривен.
Карта задолженности от Energy Map / скриншот dixigroup
Еще четыре области имеют долг более миллиарда гривен:
- Донецкая – 2,6 миллиарда гривен;
- Запорожская – 1,7 миллиарда гривен;
- Одесская – 1,6 миллиарда гривен;
- Херсонская – 1,2 миллиарда гривен.
17 других областей суммарно задолжали 6,2 миллиардов гривен (18,1% от общей суммы).
Наименьший долг за коммуналку – в Закарпатской области, всего 0,8 миллиона гривен. Это объясняется почти полным отсутствием централизованного отопления и горячего водоснабжения в регионе.
Как росла задолженность с 2015 года?
В июне 2015 года, долг за тепло и горячую воду составлял 5 миллиардов гривен. За десятилетие он вырос на 578% до 33,9 миллиардов гривен.
Пики задолженности приходятся на зимний период, когда продолжается отопительный сезон.