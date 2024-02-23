Иск за неуплаченную коммуналку: будут ли судить украинцев за долги

Регулятор может подать в суд за неуплату коммуналки. Долги нужно своевременно погашать или же рассрочивать.

Почему регулятор может обратиться в суд

В разговоре с 24 Каналом юрист Анастасия Цыбулько рассказала, в каких случаях украинцы могут остаться без света, газа и воды. Эти нововведения начали действовать с 29 января 2024 года.

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Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Сейчас возобновлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности.

Цыбулько объясняет, что потребители могут подать заявление на списание долгов только после того, как поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности. Если суд станет на сторону потребителя, списать долги могут гражданам, которые:

имеют задолженность сроком более 3 лет;

получили долги предыдущих владельцев жилья;

имеют долг не в соответствии с площадью жилья;

признаны в судебном порядке банкротами.

Хотя звучали различные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего относительно минимального размера долга, однако, опять же подчеркиваю, что никакой минимальной суммы долга не установлено в законодательстве, поэтому фактически получается такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг,

– отмечает Цыбулько.

Какими будут последствия неуплаты коммуналки

В случае возникновения задолженности по уплате за коммунальные услуги, поставщики услуг имеют право прекратить поставки соответствующих услуг потребителю.

Юрист объясняет, что, фактически, здесь действуют такие же правила, как и до введения военного положения. Если лицо не будет продолжать платить за ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, а также у поставщиков существует возможность прекратить поставки коммунальных услуг.

Прекратить поставки коммунальных услуг могут при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

К тому же, поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке. Однако только, если лицо отказывается платить ее добровольно или заключить договор реструктуризации.

В судебном порядке достигать списания долга возможно только в исключительных случаях, а именно если:

гражданам достались долги предыдущих владельцев;

граждане были признаны банкротами в судебном порядке.

Для кого будет действовать запрет на отключение

Если у лица нет возможности сразу оплатить задолженность, он может подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Погашение можно растянуть на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.

Цыбулько отмечает, что запрет на отключение коммунальных услуг, начисления штрафов и пени будет действовать только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Этот запрет также будет действовать, если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий и если он сообщит об этом соответствующего исполнителя коммунальной услуги. В остальных областях, в случае злостной неуплаты по счетам, гражданам снова будут начисляться пеня и штрафы.