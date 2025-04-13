Кредиты в Украине: как не попасть в "долговой капкан"

Задолженность украинцев перед банками и различными небанковскими финансовыми учреждениями составляет примерно 10% доходов населения. То есть пока нет существенного роста долга.

Что происходит с потребительскими кредитами в Украине

Речь идет о процессе восстановления кредитования, пишет 24 Канал со ссылкой на директора Департамента финансовой стабильности НБУ Первина Дадашову.

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По состоянию на сейчас объем кредитования населения финансовыми компаниями в 2024 году вырос на 25%. Однако это все еще ниже показателя до полномасштабного вторжения. Кроме того, объем кредитования населения небанковскими финансовыми учреждениями в десять раз меньше, если сравнивать с объемом кредитования населения банками.

Согласно словам Дадашова, проникновение розничного кредитования снизилось во время полномасштабной войны. Оно упало с 4% до 3% ВВП.

Обратите внимание! В частности, в 2014 году этот показатель был 10%.

Как не попасть в долговую нагрузку

Как отметила Первина Дадашова, несмотря на хорошие показатели в целом, отдельные заемщики действительно могут столкнуться с чрезмерной долговой нагрузкой. Поэтому она предоставила советы, как не попасть в этот "клуб":

Внимательно изучить условия кредита. З в частности относительно срока его возврата и процентную ставку и комиссии, на сайте кредитора и в договоре. И если вместо подробной информации о кредите есть только заманчивое предложение, стоит искать другие варианты;

в частности относительно срока его возврата и процентную ставку и комиссии, на сайте кредитора и в договоре. И если вместо подробной информации о кредите есть только заманчивое предложение, стоит искать другие варианты; Сравнить сумму кредита и расходов на его обслуживание со своими доходами на его обслуживание со своими доходами. Если за месяц условно нужно будет отдавать кредитору более 40% доходов, то следует готовиться к ограничению своего потребления или отказаться от кредита.

Эксперт объяснила, что при условии стабильной невысокой инфляции длительный промежуток времени ставки по кредитам будут снижаться. Однако и в странах ЕС беззалоговые потребительские кредиты обычно дороже, например, ипотечные.

Важно! Поэтому, беря такой кредит, стоит рассчитывать на свою финансовую способность вернуть долг.