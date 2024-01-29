Минэнерго создало рабочую группу, отвечающую за погашение долгов

Министерство энергетики Украины инициировало создание специальной рабочей группы, отвечающей за решение вопроса задолженности на энергорынке. По состоянию на начало ноября 2023 года общая сумма долгов на энергорынке составила 60 миллиардов гривен.

Кто будет разбираться с долгами

Министр энергетики Герман Галущенко подписал приказ о создании этой группы с целью разработки эффективного подхода к стабилизации финансового состояния участников рынка электроэнергии.

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Особое внимание будет уделено оператору системы передачи производителям из альтернативных источников энергии и гарантированному покупателю.

Состав рабочей группы возглавляемой Галущенко включает представителей Минэнерго НКРЭКУ АО "Оператор рынка" НЭК "Укрэнерго" ГП "Гарантированный покупатель" и профессиональных энергетических ассоциаций.

Для чего это нужно

Министерство ожидает, что решение долговых вопросов улучшит платежную дисциплину и будет способствовать более быстрому восстановлению энергосектора укреплению устойчивости энергосистемы и повышению качества электроснабжения для населения.

! В начале ноября 2023 общая сумма долгов на энергорынке составила 60 миллиардов гривен.

Ранее правительство отменило введенный в начале войны запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь мораторий сохраняется только на территориях с активными боевыми действиями.

Также с 6 января утратил силу приказ Минэнерго №148 от 13 апреля 2022 года ограничивающий отключение критических объектов инфраструктуры без согласования с военными администрациями.