Отключат от света первыми: в YASNO объяснили, кто останется без света из-за долгов

С 29 января украинцев, имеющих долги за свет, начали отключать от электроэнергии. Пока это касается только жителей неоккупированных территорий.

Кого отключат от света за долги

Пока известно, что просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области перед компанией YASNO составляет 13 миллиарда гривен.

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Ранее на отключение света действовал мораторий на штрафы и отключение из-за долгов, однако когда украинцы начали этим злоупотреблять запрет отменили.

Законодательством не определена минимальная сумма долга по отключению должников. Отключения начались с 29 января и в первую очередь будут применены к клиентам, имеющим наибольший срок и сумму задолженности,

– объяснили в компании.

В YASNO объяснили, что их клиенты получают уведомление о наличии долга в приложении, через мессенджеры или в личном кабинете. Отключение может произойти не ранее чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика.

Отдельно предупреждение должен отправить соответствующий оператор системы распределения. После его получения должно пройти не менее 5 рабочих дней до даты обесточивания.

Отключения будут проводиться только на неоккупированных территориях и там, где не ведутся боевые действия. К слову банковские переводы могут относиться в течение 3 дней и нужно учесть при уплате долгов.