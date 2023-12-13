Запрет на отключение: кому продолжат поставлять электроэнергию, несмотря на неуплату

В Минсоцполитики предложили инициативу не перекрывать свет некоторым потребителям. Речь идет не об аварийных перерывах или плановых отключениях.

Кому не будут отключать электроэнергию

Представители Минсоцполитики считают, что наиболее уязвимым категориям населения свет за неуплату отключать нельзя. Им предложат спецмеры для разрешения этой ситуации.

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В частности, в соответствии с действующим законодательством, таким решением является реструктуризация задолженности. Поставщик должен предложить соглашение, согласно которому, ежемесячный платеж для погашения долга, не должен превышать 20% ежемесячного прожиточного минимума на одного человека;

Кто из украинцев принадлежат к уязвимой категории:

получатели субсидии;

семьи у которых есть новорожденные дети до 1 года;

многодетные и малообеспеченные семьи;

семьи, где жизненные возможности одного из ее членов зависят от непрерывной работы медицинского оборудования;

граждане с инвалидностью I и II группы;

лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью;

приемные семьи, где осуществляется опека над более чем тремя детьми;

родители, взявшие на воспитание и проживание не менее 5 детей-сирот.

Какой тариф на электроэнергию сейчас

В июне 2023 года стоимость электроэнергии выросла с 1,68 до 2,64 гривны за киловатт-час. До конца нынешнего отопительного сезона нового увеличения не будет.

Нужно понимать, что по состоянию на сегодня, разницу между реальным тарифом и стоимостью, которую платят потребители, покрывает регулятор. Однако это негативная тенденция, ведь эти средства могут быть задействованы в восстановлении энергосистемы.