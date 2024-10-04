ПФУ рассказал, сколько в Украине пенсионеров старше 100 лет

В Украине проживает более тысячи человек, которым исполнилось 100 лет. А всего в стране проживает 108 603 долгожителя.

Сколько в Украине долгожителей

В Пенсионном фонде сообщают, что сейчас в Украине проживает 1 316 человек, достигших возраста 100 лет, среди которых 1 150 женщин и лишь 166 мужчин.

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По данным ПФУ, Всемирная организация здравоохранения определяет пожилыми людей в возрасте от 60 до 75 лет. Те, кто достиг 90 лет, считаются долгожителями.

Старейшим человеком в Украине является жительница Маневицкой общины на Волыни, которой 3 октября исполнилось 108 лет.

Женщина является очевидцем многих исторических событий прошлого века, носителем наших традиций, глубокой жизненной мудрости,

– говорят в ПФУ.

Международный день пожилых людей, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, ежегодно отмечается в мире 1 октября.