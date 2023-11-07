Курс в банках, обменниках и на черном рынке: продолжает ли доллар дешеветь

На сегодняшний день в обменниках Украины наблюдается затишье относительно стоимости доллара, ведь покупка валюты не изменилась. В то же время в банках есть определенный спад, но несущественный.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны (-10 копеек против 6 ноября), а продажа – 37,82 гривны (-7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,9 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 40,5 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (без изменений), а продажа – 37,75 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,33 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-8 копеек), а продажа – 37,67 гривны (-8 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают за 40,15 гривны (без изменений), а продают за 40,35 гривны (-5 копеек).

Как может измениться доллар на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что в первых числах ноября был зафиксирован почти трехкратный рост спроса на валюту. Он в большинстве пришелся именно на безналичный рынок.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка С одной стороны – это отвлекало спрос с наличного рынка, а с другой – определенная часть купленной безналичной валюты из-за разницы в курсах в конце концов попала на наличный рынок посредством предложения. А это, в свою очередь, спровоцировало дальнейшее снижение стоимости доллара в наличном сегменте.

По мнению эксперта, в течение этой недели украинцам следует ожидать, что стоимость наличного доллара будет в пределах 37,5 – 37,9 гривны за доллар.

На этой неделе состоится постепенное замедление тенденций дальнейшего укрепления гривны. В безналичном сегменте, вероятно, в течение ближайших 5 дней будет наблюдаться коррекция курса,

– добавляет Золотько.