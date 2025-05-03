Замрет ли курс доллара на следующей неделе: прогноз от банкира

В первые дни мая валютный рынок будет оставаться прогнозируемым. Следовательно, курсовые колебания не будут резкими и существенными, а курс доллара на наличном рынке и межбанке будет находиться в одном диапазоне.

Какие прогнозы цены доллара

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе на рынке увеличится активность продавцов валюты из-за периода налоговых платежей.

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Таким образом, роль НБУ на рынке может быть несколько снижена. То есть объемы валютных интервенций могут уменьшиться.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Зеркальная ситуация будет происходить и на наличном рынке, собственно можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой. В общем амплитуда текущих изменений будет минимальной.

Лесовой прогнозирует, что с 5 по 11 мая курс доллара будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны на межбанке и на наличном рынке.

Обратите внимание! На валютный рынок могут давить геополитические обстоятельства, которые будут связаны с возможным завершением войны, а также активизация врага на фронте.