На сколько сегодня упал официальный курс доллара

Официальные курсы валют продолжают дешеветь в цене. Евро уже опустилось ниже 45 гривен, а доллар до менее 41,40 гривны.

Официальный курс 23 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,33 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 16 копеек против 22 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,99 гривны, что на 19 копеек меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 24 июля:

доллар – 41,23 гривны,

евро – 44,76 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 23 июля курс доллара таков:

В банках покупка составляет 41,30 гривны , а продажа – 41,82 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,91 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,71 гривны, а продажа – 41,85 гривны.

Что случилось с курсом доллара в июле

По словам эксперта Андрея Шевчишина, с которыми он поделился с 24 Каналом, недавно курс доллара на межбанке дотянул до отметки в почти 41,60 гривны. Впрочем, регулятор не позволил пересечь границу.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик За последние две недели курс взлетел на 2,5%. Это достаточно много, но и не катастрофично.

Эксперт объясняет, что Нацбанк определяет границу движения курса и имеет рычаги через валютные резервы в результате интервенций.

На прошлой неделе валютные интервенции НБУ достигли 920 миллионов долларов – это семинедельный максимум.

Крайний раз, когда интервенции составляли почти миллиард долларов, было в конце мая. Именно тогда курс доллара пересек отметку в 40 гривен.

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