Доллар продолжает дешеветь: где выгоднее всего купить валюту
14 октября 2022 , 10:31Читати новину українською
Курс доллара к гривне снова снизился на наличном рынке. Какой курс купли/продажи в обменниках, банках, на черном рынке читайте дальше.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 14 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,15 гривны за доллар при покупке (-5 копеек против 13 октября). В то время как продают ее за 41 гривну за доллар (без изменений).
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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 38,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,49 грн (+1 копейка), а продают – за 40,75 грн (-8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 38,60 грн (без изменений) и продажа – 39,29 грн (+27 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 грн (-5 копеек), а продажа – 40,76 90 грн (-14 копеек).
- Евро продают по 39,73 гривны (+3 копейки), а покупают по 39,10 гривны (+5 копеек).