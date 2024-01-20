Доллар в конце января: опустится ли курс ниже 38 гривен

Доллар на наличном рынке начал дешеветь. Валюта в среднем имела стоимость более 38 гривен, но за несколько дней цена существенно опустилась.

Курс американской валюты: чего ждать

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Борис Кушнирук объяснил, что сейчас стоимость доллара в Украине зависит от регулятора, то есть Нацбанка.

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что на рынке валют наблюдается спад цены доллара. Только по состоянию на утро 19 января валюта на наличном рынке опустилась ниже, чем 38 гривен.

Следовательно, будет ли падать курс доллара в дальнейшем, начнет ли расти вверх — определяет регулятор. Кушнирук добавляет, что учитывая, что в Украине сейчас огромный торговый дефицит, соответственно курс определяет НБУ своими интервенциями.

Борис Кушнирук Экономист С одной стороны, понятна ситуация в условиях войны, когда есть огромный торговый дефицит и вам его нужно покрывать за счет постоянных интервенций. Но, с другой стороны, проблема в том, что это происходит не прогнозируемо.

Возможно ли укрепление гривны в дальнейшем

Эксперт Юрий Крохмаль, из Банка Авангард, поделился с NV.Бизнес мнением о том, что укрепление гривны возможно только тогда, когда будет решен вопрос о бюджетной поддержке Украины со стороны западных партнеров.

А директор из рынков капитала Sense Bank, Татьяна Попович, добавляет, что предоставление международной финансовой помощи предоставит значительную психологическую поддержку гривне.

Прогноз стоимости официального курса валют на следующие недели составляет 37,5 – 38,1 гривны за доллар.

Таким образом, эксперт Александр Паращий, по Concorde Capital, считает, что наличный доллар будет дешеветь, двигаясь ближе к официальному курсу.