Что будет с депозитами

Еще во второй половине декабря ставка по 3-месячным депозитным сертификатам сократилась с 20% до 19%. Это стало причиной сокращения доходности гривневых депозитов в среднем на 0,5 – 1,5%.

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В настоящее время доходность гривневых депозитов такова:

на срок от 3 до 6 месяцев – 13 – 13,5% годовых;

от 9 месяцев до года – 12,5 – 13% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА При определенных положительных тенденциях в экономике страны, вполне логичным станет дальнейшее снижение ставки по депозитным сертификатам. Следовательно, комбанки прибегнут к очередному пересмотру уровня доходности гривневых вкладов. Ожидается, что при снижении ставки по депсертификатам до 18% "шаг" возможного сокращения депозитных ставок в зависимости от их сроков размещения может составить еще минимум на 1,5% – до 12% годовых на вклады до 6 месяцев, до 11% годовых на депозиты сроком от 9 до 12 месяцев.

По его мнению, это может произойти уже 25 января. НБУ примет соответствующее решение на заседании монетарного комитета.

Несмотря на объективное сокращение доходности, "чистая" прибыль по гривневым депозитам будет оставаться достаточно ощутимой. Ведь, отбросив инфляцию и необходимые банковские комиссии за оформление вклада, его размер составляет от 5 до 6% годовых, что почти в 3 раза больше доходности валютных депозитов,

– добавил он.

Обычно в январе прирост новых депозитов из-за сезонности сокращается в среднем на 25 – 30%. Однако в этом году украинцы активнее из-за желания открыть депозит на самых выгодных условиях. Поэтому в январе было открыто на 5 – 7% больше вкладов, чем в декабре, а количество новых вкладчиков продолжает увеличиваться.

Среди валютных депозитов тоже будет наблюдаться постепенное уменьшение доходности.