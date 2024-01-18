Где покупают жилье

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков объяснил, что украинцы покупали жилье в таких областях:

Читайте также Возврат довоенных показателей: что происходит с ипотеками

Черниговской;

Харьковской;

Николаевской;

Сумской;

Киевской;

Тернопольской;

Львовской;

в Киеве.

Александр Кубраков Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Видим также тенденцию в выборе жилья в пределах региона, где находилось уничтоженное. В основном люди выбирают квартиры на вторичном рынке недвижимости.

Еще 35 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Деньги можно использовать на проведение ремонтов пострадавших от российской агрессии домов.

Изменения в "Восстановление"

Еще 16 января правительство приняло постановление, направленное на усовершенствование механизма реализации программы "єВосстановлення".

Предлагают внести следующие изменения:

упростить процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект;

улучшить взаимодействие министерств по обмену информацией;

разработать четкий алгоритм обжалования действий Комиссий;

обновить порядок начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

С декабря прошлого года украинцы, чье жилье повреждено в результате войны, получили возможность получить деньги не только для проведения срочного ремонта, а капитального. Максимальная сумма составляет 350 000 гривен для квартир и 500 тысяч для частных домов.