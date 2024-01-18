Где покупают жилье
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков объяснил, что украинцы покупали жилье в таких областях:
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- Черниговской;
- Харьковской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Киевской;
- Тернопольской;
- Львовской;
- в Киеве.
Видим также тенденцию в выборе жилья в пределах региона, где находилось уничтоженное. В основном люди выбирают квартиры на вторичном рынке недвижимости.
Еще 35 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Деньги можно использовать на проведение ремонтов пострадавших от российской агрессии домов.
Изменения в "Восстановление"
Еще 16 января правительство приняло постановление, направленное на усовершенствование механизма реализации программы "єВосстановлення".
Предлагают внести следующие изменения:
- упростить процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект;
- улучшить взаимодействие министерств по обмену информацией;
- разработать четкий алгоритм обжалования действий Комиссий;
- обновить порядок начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.
С декабря прошлого года украинцы, чье жилье повреждено в результате войны, получили возможность получить деньги не только для проведения срочного ремонта, а капитального. Максимальная сумма составляет 350 000 гривен для квартир и 500 тысяч для частных домов.