Де купують житло

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що українці купували житло у таких областях:

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Чернігівській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Київській;

Тернопільській;

Львівській;

у Києві.

Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Бачимо також тенденцію у виборі житла в межах того регіону, де знаходилося знищене. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку нерухомості.

Ще 35 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Гроші можна використати на проведення ремонтів осель, які постраждали від російської агресії.

Зміни у "єВідновлення"

Ще 16 січня уряд ухвалив постанову, яка має на меті вдосконалити механізм реалізації програми "єВідновлення".

Пропонують внести такі зміни:

спростити процедуру припинення права власності на знищений об'єкт;

покращити взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;

розробити чіткий алгоритм оскарження дій Комісій;

оновити порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

З грудня минулого року українці, чиє житло пошкоджене внаслідок війни отримали змогу отримати гроші не лише для проведення термінового ремонту, а капітального. Максимальна сума становить 350 тисяч гривень для квартир та 500 тисяч для приватних будинків.