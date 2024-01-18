Де купують житло
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що українці купували житло у таких областях:
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- Чернігівській;
- Харківській;
- Миколаївській;
- Сумській;
- Київській;
- Тернопільській;
- Львівській;
- у Києві.
Бачимо також тенденцію у виборі житла в межах того регіону, де знаходилося знищене. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку нерухомості.
Ще 35 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Гроші можна використати на проведення ремонтів осель, які постраждали від російської агресії.
Зміни у "єВідновлення"
Ще 16 січня уряд ухвалив постанову, яка має на меті вдосконалити механізм реалізації програми "єВідновлення".
Пропонують внести такі зміни:
- спростити процедуру припинення права власності на знищений об'єкт;
- покращити взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;
- розробити чіткий алгоритм оскарження дій Комісій;
- оновити порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.
З грудня минулого року українці, чиє житло пошкоджене внаслідок війни отримали змогу отримати гроші не лише для проведення термінового ремонту, а капітального. Максимальна сума становить 350 тисяч гривень для квартир та 500 тисяч для приватних будинків.