Де купують житло

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що українці купували житло у таких областях:

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  • Чернігівській;
  • Харківській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Київській;
  • Тернопільській;
  • Львівській;
  • у Києві.

Олександр Кубраков

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури

Бачимо також тенденцію у виборі житла в межах того регіону, де знаходилося знищене. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку нерухомості.

Ще 35 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Гроші можна використати на проведення ремонтів осель, які постраждали від російської агресії.

Зміни у "єВідновлення"

Ще 16 січня уряд ухвалив постанову, яка має на меті вдосконалити механізм реалізації програми "єВідновлення".

Пропонують внести такі зміни:

  • спростити процедуру припинення права власності на знищений об'єкт;
  • покращити взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;
  • розробити чіткий алгоритм оскарження дій Комісій;
  • оновити порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

З грудня минулого року українці, чиє житло пошкоджене внаслідок війни отримали змогу отримати гроші не лише для проведення термінового ремонту, а капітального. Максимальна сума становить 350 тисяч гривень для квартир та 500 тисяч для приватних будинків.