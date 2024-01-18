Що буде з депозитами

Ще у другій половині грудня ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами скоротилася з 20% до 19%. Це стало причиною скорочення прибутковості гривневих депозитів в середньому на 0,5 – 1,5%.

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Нині прибутковість гривневих депозитів така:

на термін від 3 до 6 місяців – 13 – 13,5% річних;

від 9 місяців до року – 12,5 – 13% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ За певних позитивних тенденцій в економіці країни, цілком логічним стане подальше зниження ставки за депозитними сертифікатами. Відтак комбанки вдадуться до чергового перегляду рівня дохідності гривневих вкладів. Очікується, що за умов зниження ставки за депсертифікатами до 18% "крок" можливого скорочення депозитних ставок залежно від їх термінів розміщення може скласти ще мінімум на 1,5% – до 12% річних на вклади до 6 місяців, до 11% річних на депозити терміном від 9 до 12 місяців.

На його думку, це може статися уже 25 січня НБУ ухвалить відповідне рішення на засіданні монетарного комітету.

Попри об’єктивне скорочення дохідності, "чистий" прибуток за гривневими депозитами залишатиметься досить відчутним. Адже, відкинувши інфляцію та необхідні банківські комісії за оформлення вкладу, його розмір складає від 5 до 6% річних, що майже в 3 рази більше за дохідність валютних депозитів,

– додав він.

Зазвичай у січні приріст нових депозитів через сезонність скорочується в середньому на 25 – 30%. Проте цього року українці більш активні через бажання відкрити депозит на найвигідніших умовах. Тож у січні було відкрито на 5 – 7% більше вкладів ніж у грудні, а кількість нових вкладників продовжує збільшуватися.

Серед валютних депозитів теж спостерігатиметься поступове зменшення дохідності.