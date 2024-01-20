Курс американської валюти: чого чекати
Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук пояснив, що зараз вартість долара в Україні залежить від регулятора, тобто Нацбанку.
Читайте також Ставки продовжують падати: дохідність 90% усіх депозитів гарантовано знизиться
Відтак, чи буде падати курс долара надалі, чи почне рости вгору — визначає регулятор. Кушнірук додає, що враховуючи, що в Україні зараз величезний торговельний дефіцит, то відповідно курс визначає НБУ своїми інтервенціями.
З одного боку, зрозуміла ситуація в умовах війни, коли є величезний торговельний дефіцит і вам його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій. Але з іншого боку, проблема в тому, що це відбувається не прогнозовано.
Чи можливе укріплення гривні надалі
Експерт Юрій Крохмаль, з Банку Авангард, поділився з NV.Бізнес думкою про те, що укріплення гривні можливе лише тоді, коли буде вирішене питання щодо бюджетної підтримки України з боку західних партнерів.
А директорка з ринків капіталу Sense Bank, Тетяна Попович, додає, що надання міжнародної фінансової допомоги надасть значну психологічну підтримку гривні.
Таким чином, експерт Олександр Паращій, з Concorde Capital, вважає, що готівковий долар буде дешевшати, рухаючись ближче до офіційного курсу.