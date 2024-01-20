Курс американської валюти: чого чекати

Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук пояснив, що зараз вартість долара в Україні залежить від регулятора, тобто Нацбанку.

Читайте також Ставки продовжують падати: дохідність 90% усіх депозитів гарантовано знизиться

Нагадуємо, що на ринку валют спостерігається спад ціни долара. Лише станом на ранок 19 січня валюта на готівковому ринку опустилася подекуди нижче, ніж 38 гривень.

Відтак, чи буде падати курс долара надалі, чи почне рости вгору — визначає регулятор. Кушнірук додає, що враховуючи, що в Україні зараз величезний торговельний дефіцит, то відповідно курс визначає НБУ своїми інтервенціями.

Борис Кушнірук Економіст З одного боку, зрозуміла ситуація в умовах війни, коли є величезний торговельний дефіцит і вам його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій. Але з іншого боку, проблема в тому, що це відбувається не прогнозовано.

Чи можливе укріплення гривні надалі

Експерт Юрій Крохмаль, з Банку Авангард, поділився з NV.Бізнес думкою про те, що укріплення гривні можливе лише тоді, коли буде вирішене питання щодо бюджетної підтримки України з боку західних партнерів.

А директорка з ринків капіталу Sense Bank, Тетяна Попович, додає, що надання міжнародної фінансової допомоги надасть значну психологічну підтримку гривні.

Зверніть увагу! Прогноз вартості офіційного курсу валют на наступні тижні становить 37,5 − 38,1 гривні за долар.

Таким чином, експерт Олександр Паращій, з Concorde Capital, вважає, що готівковий долар буде дешевшати, рухаючись ближче до офіційного курсу.