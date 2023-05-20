Аналитики спрогнозировали, каким будет курс доллара до конца 2023 года

Средний курс доллара будет колебаться на официальном уровне до конца года, спрогнозировали аналитики Concorde Capital. Между тем, как резервы Национального банка будет составлять почти 31 миллиард долларов.

Каким будет курс до конца года

По прогнозам аналитического центра Concorde Capital, курс доллара немного сдевальвирует до конца года. Вероятно ситуация будет такой:

Читайте также Доллар опустился ниже 37 гривен: где резко подешевела валюта

средний курс доллара – 36,6 гривны;

международные резервы НБУ – 30,8 миллиарда долларов.

Каким будет курс доллара к концу месяца

Банкирша Анна Золотько рассказала в комментарии для 24 Канала, что до конца недели доллар будет двигаться к официальному. В частности, она считает, что до 21 мая стоимость будет колебаться в диапазоне. 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

Экономист Олег Гетман в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, каким будет курс до конца месяца.

Доллар будет стабилен – 36,6 гривны. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка, нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны, а в целом, похоже, что он будет направляться к официальному и дальше,

– объяснил он.

Какой курс доллара 19 мая