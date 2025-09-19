Пока доллар в банках без изменений за последние сутки, то на черном рынке валюта демонстрирует спад стоимости при покупке и продаже. А в обменниках есть как спад, так и рост. Зато евро также дешевеет, а существеннее всего в обменниках.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 19 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривен (без изменений по сравнению с 18 сентября) и продажа по 41,50 гривны (без изменений). Смотрите также 300 долларов это сколько в гривнах Покупка евро проходит по 48,47 гривны (+2 копейки), продажа – по 49,10 гривны (-15 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,25 гривны (-8 копеек), а продать по 41,27 гривны (-10 копеек).

Покупка евро по 48,59 гривны (-11 копеек), а продажа по 48,85 гривны (-5 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 40,70 гривны (+15 копеек), а продают по 41,36 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,93 (+18 копеек), а продают по 48,93 гривны (-37 копеек). Что будет с долларом и евро на рынке? Как рассказал для 24 Канала банкир Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынок будут влиять такие показатели, как инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки.

Кроме того, режим управляемой гибкости будет удовлетворять спрос валюты и сдерживать риски неконтролируемого роста курсов.

Прогнозируется, что доллар будет находиться на грани 41,2 – 41,5 гривны, а вот евро вряд ли превысит отметку в 49 гривен.