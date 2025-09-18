Какой сейчас курс доллара?

По состоянию на 18 сентября официальный курс доллара в Украине – 41,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня установлен такой:

покупка – 41 гривен за доллар США;

продажа – 41,50 гривны за доллар США.

А вот в обменниках ситуация следующая:

покупка – 41,15 гривны за доллар США;

продажа – 41,24 гривны за доллар США.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от финансового учреждения.

Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 300 долларов?

чтобы купить 300 долларов в банке, сегодня нужно ориентировочно – 12 450 гривен;

для приобретения 300 долларов в обменнике, необходимо уже примерно – 12 372 гривен.

Сколько гривен можно получить при обмене 300 долларов сегодня?

если обменивать 300 долларов в банке, можно получить примерно – 12 300 гривен;

при обмене 300 долларов в обменнике, удастся выручить в среднем – 12 345 гривен.

Какая ситуация с курсом доллара в Украине?