Какой сейчас курс доллара?

По состоянию на 18 сентября официальный курс доллара в Украине – 41,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня установлен такой:

  • покупка – 41 гривен за доллар США;
  • продажа – 41,50 гривны за доллар США.

А вот в обменниках ситуация следующая:

  • покупка – 41,15 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,24 гривны за доллар США.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от финансового учреждения.

Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 300 долларов?

  • чтобы купить 300 долларов в банке, сегодня нужно ориентировочно – 12 450 гривен;
  • для приобретения 300 долларов в обменнике, необходимо уже примерно – 12 372 гривен.

Сколько гривен можно получить при обмене 300 долларов сегодня?

  • если обменивать 300 долларов в банке, можно получить примерно – 12 300 гривен;
  • при обмене 300 долларов в обменнике, удастся выручить в среднем – 12 345 гривен.

Какая ситуация с курсом доллара в Украине?

  • Курс доллара в течение сентября весомо не изменится. Колебания валюты будут незначительные, в пределах – 41,60 – 42 гривны.

  • В то же время, с 15 по 21 сентября, согласно прогнозам, курс доллара на межбанке будет составлять – 41,15 – 41,60 гривны. На наличном рынке 41,15 – 41,50 гривны.

  • ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов. Это решение повлияло не только на доллар. Изменилась и ситуация с гривной.