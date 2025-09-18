Який офіційний курс злотого за НБУ 18 вересня?

Офіційний курс злотого 18 вересня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Вартість валюти зросла на 1 копійку у порівнянні з 17 вересня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 18 вересня такий:

купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 вересня);

продаж – 11,85 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,37 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 17 вересня);

продаж – 11,48 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 17 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 137 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 185 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 148 гривень за 100 злотих.

