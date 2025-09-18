Який офіційний курс злотого за НБУ 18 вересня?

Офіційний курс злотого 18 вересня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Вартість валюти зросла на 1 копійку у порівнянні з 17 вересня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 18 вересня такий:

  • купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 вересня);
  • продаж – 11,85 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,37 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 17 вересня);
  • продаж – 11,48 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 17 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 137 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 185 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 148 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро.

  • Минулого тижня офіційний курс долара в Україні залишався стабільним, з незначними технічними коливаннями без стійкого тренду. Протягом 15-19 вересня прогнозують невеликі коливання навколо поточних рівнів, курс буде чутливим до значних подій.

  • Днями також євро перетнуло позначку у 49 гривень. Валюта в банках подорожчала при купівлі до 48,45 гривні, а при продажі – до 49,25 гривні.