Який офіційний курс злотого за НБУ 5 вересня?

За офіційним курсом станом на 5 вересня курс злотого сягнув 11,32 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.





Вартість валюти зменшилася на 1 копійку у порівнянні з 4 вересня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 5 вересня такий:

купівля – 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня);

продаж – 11,67 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,23 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 4 вересня);

продаж – 11,32 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 4 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку , можна отримати 1 102 гривні;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 123 гривні.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 132 гривні за 100 злотих.

