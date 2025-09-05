Який офіційний курс злотого за НБУ 5 вересня?
За офіційним курсом станом на 5 вересня курс злотого сягнув 11,32 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Вартість валюти зменшилася на 1 копійку у порівнянні з 4 вересня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 5 вересня такий:
- купівля – 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня);
- продаж – 11,67 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,23 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 4 вересня);
- продаж – 11,32 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 4 вересня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривні;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 123 гривні.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 132 гривні за 100 злотих.
Що буде з іншими валютами у вересні?
- Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність долара на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні. На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень.
- Натомість курс євро піднявся з початку року до червня, основний вплив має співвідношення долара та євро на світових ринках. В перший тиждень вересня не очікуються суттєві зміни курсу євро, зберігаючи співвідношення долара та євро в межах 1,15 – 1,2.