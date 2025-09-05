Какой официальный курс злотого по НБУ 5 сентября?

По официальному курсу по состоянию на 5 сентября курс злотого достиг 11,32 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.





Стоимость валюты уменьшилась на 1 копейку по сравнению с 4 сентября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 5 сентября такой:

покупка – 11,02 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября);

продажа – 11,67 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,23 гривны за злотый (+1 копейка по сравнению с 4 сентября);

продажа – 11,32 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 4 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке , можно получить 1 102 гривны;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 123 гривны.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 132 гривны за 100 злотых.

