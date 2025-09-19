Поки долар в банках без змін за останню добу, то на чорному ринку валюта демонструє спад вартості при купівлі та продажу. А в обмінниках є як спад, так і зростання. Натомість євро також дешевшає, а найсуттєвіше в обмінниках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 19 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривень (без змін проти 18 вересня) та продаж по 41,50 гривні (без змін). Дивіться також 300 доларів це скільки в гривнях Купівля євро проходить по 48,47 гривні (+2 копійки), продаж – по 49,10 гривні (-15 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,25 гривні (-8 копійок), а продати по 41,27 гривні (-10 копійок).

(-8 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 48,59 гривні (-11 копійок), а продаж по 48,85 гривні (-5 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,70 гривні (+15 копійок), а продають по 41,36 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продають по (-9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,93 (+18 копійок), а продають по 48,93 гривні (-37 копійок). Що буде з доларом та євро на ринку? Як розповів для 24 Каналу банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, на ринок впливатимуть такі показники, як інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки.

Крім того, режим керованої гнучкості буде задовольняти попит валюти та стримувати ризики щодо неконтрольованого зростання курсів.

Прогнозується, що долар перебуватиме на межі 41,2 – 41,5 гривні, а от євро навряд чи перевищить позначку в 49 гривень.