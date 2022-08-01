Доллар и евро начали падать после запрета НБУ использовать табло с курсами

Доллар в обменниках и черном рынке существенно подешевел 1 августа. Курс евро тоже снизился. Подробнее со средним наличным курсом можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 1 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,56 гривен за доллар при покупке (-14 копеек по сравнению с 29 июля). В то время как банки продают валюту по 41,20 гривне за доллар (-35 копеек).

Банки покупают евро за 40 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,85 гривну за евро (-35 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках доллар США покупают в среднем за 39,84 грн (-1,46 грн), а продают - за 40,65 грн (-1,26 грн), по данным finance.ua.

(-1,46 грн), а продают - за (-1,26 грн), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,96 грн (-1,74 грн) и продажа – 41,14 грн (-1,33 грн).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 грн (-1,35 грн), а продажа – 40,85 грн (-1,14 грн).

(-1,35 грн), а продажа – (-1,14 грн). Евро продают по 40 гривен (-1,60 грн), а покупают за 41,26 грн (-1,24 грн).

Обменники не показывают курсы валют на табло после решения НБУ / Фото 24 канала

Почему на табло в обменниках отсутствует курс

НБУ 29 июля обнародовал новые требования по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой. Обменникам запретили использовать табло с курсом иностранных валют.

В НБУ объяснили, что стремятся минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишив обнародовал на своей странице в фейсбуке дополнительные объяснения такого шага. В частности — дисциплина на валютном рынке и необходимость соблюдения норм валютного законодательства и актов НБУ.

Как отреагировали украинцы на такое решение НБУ и что предлагали показывать на табло вместо курса, раньше рассказывали здесь.

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