Доллар и евро подорожали за последние сутки

Валюты подорожали везде при покупке и продаже, кроме обменников. Там цена покупки обменниками доллара и евро опустилась на 18 и 14 копеек соответственно.

Курс валют в банках

По состоянию на 13 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (+15 копеек против 12 августа) и продажа – по 41,50 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,75 гривны (+13 копеек), а продажа – по 45,33 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (+12 копеек), а продать – по 41,50 гривны (+12 копеек).

(+12 копеек), а продать – по (+12 копеек). Покупка евро по 45,22 гривны (+12 копеек), а продажа по 45,40 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,76 гривны (-18 копеек), а продают – по 41,51 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,76 гривны (-14 копеек), а продают – по 45,55 гривны (+13 копеек).

Что будет с долларом

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой объяснил, что на этой неделе продлится курсовой "промежуточный период". А кульминация на валютном рынке отложена на осень.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тогда, вполне вероятно, что курсовые показатели достаточно прогнозируемыми темпами могут достичь значений заложенных в бюджет на 2024 год. То есть, отметки 42,10 гривен за доллар.

В то же время на этой неделе на межбанке и наличном рынке коридоры валютных колебаний будут:

на межбанке – 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке – 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.