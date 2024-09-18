Доллар растет до 42 гривен, а евро перевалило за 46 гривен: курсы валют сегодня

В обменниках курс покупки доллара тяготеет к 42 гривнам. В банках и на черном рынке цена несколько ниже, однако за последние сутки цена выросла. Курс евро рекордно растет в обменниках, где курс продажи вырос более чем на 20 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (+5 копеек против 17 сентября) и продажа – по 41,80 гривны (+10 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,90 гривны (+15 копеек), а продажа – по 46,50 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,70 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,80 гривны (без изменений).

(+5 копеек), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 46,40 гривны (+10 копеек), а продажа по 46,60 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,50 гривны (+2 копейки), а продают – по 41,90 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,30 гривны (+23 копейки), а продают – по 46,70 гривны (без изменений).

Доллар до конца года

По словам экономиста Даниила Монина, с которыми он поделился с 24 Каналом, известно, что в 2025 году курс заложен на уровне 45 гривен в проекте госбюджета.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Исходя из таких позиций, скорее всего, НБУ начнет процесс плановой девальвации и продолжит девальвировать гривну несмотря на угрозу большей чем планировалось инфляции в этом году. С учетом проблем финансирования дефицита бюджета в этом году и в следующем году такой сценарий сейчас видится наиболее правдоподобным.

Поэтому Нацбанк вряд ли будет удерживать курс на уровне 41 – 42 гривен. Именно поэтому до конца года, по мнению Монина, гривна может девальвировать до 43 – 44 гривен за доллар.