Доллар и евро резко обвалились: какой курс в банках и обменниках
8 марта 2023, 09:55Читати новину українською
Курс доллара в банках за сутки упал на 20 копеек, а вот в обменниках покупают доллар на 55 копеек дешевле, чем вчера. Что касается евро, то заметнее всего курс тоже изменился в обменниках.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 8 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,40 гривны (-20 копеек против 7 марта), а купить за 39 гривен (-20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,02 гривны (-55 копеек), а продают – за 38,88 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,03 гривны (-54 копейки), а продажа – 41,05 гривны (-7 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,52 гривны (-19 копеек), а продажа – 38,75 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают по 40,46 гривны (-39 копеек), а продают за 40,90 гривны (-20 копеек).
Каким будет курс этой недели
Банкира Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что украинцы стали чаще покупать именно безналичную валюту Это дает предпосылки прогнозировать сохранение общего тренда по укреплению наличного курса гривны. Потенциал для него, как показал прошлый вторник, достаточно существенен.
Однако динамика этого процесса вряд ли будет значительна. Да и временные курсовые развороты тоже нельзя исключать. Поэтому, по моему мнению, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке. будет находиться в диапазоне 38,7 – 39,3 гривны за доллар.