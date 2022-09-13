Будет ли доллар в кассах: в НБУ сообщили о хороших новостях
Источник:Нацбанк
Не так давно в Украине наблюдался дефицит иностранной валюты. Следовательно, курс доллара существенно вырос из-за отсутствия его в обменниках. Сделал ли что-нибудь НБУ для улучшения ситуации, читайте в материале.
Что сделал НБУ
Как сообщают в Нацбанке, для подкрепления касс банков наличной иностранной валютой было совершено две операции с банками по обмену наличной валюты на безналичную. Итак, во время первой было предложено банкам 100 миллионов долларов, во время второй – 100 миллионов евро.
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По информации относительно обмена доллара, участие приняли 11 из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма. Относительно обмена евро – 7 банков из 14. В результате обменяли 72 миллиона евро.
Таким образом, население в ближайшие дни сможет получить дополнительную наличную валюту.Важно! Нацбанк предоставил рекомендации украинским банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты. Это минимизирует риски дефицита валюты в будущем.
Куда же исчез доллар
Напомним, 8 сентября доллар стремительно взлетел к новому максимуму. Валюта отошла от психологически отметки в 40 гривен и даже пересекла новый уровень в 41 гривну.
Причиной столь резкого роста стал дефицит наличной валюты в банках.
Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, сообщает, что дефицит наличной валюты сформировался не за один день.
Скорее всего, у одного из основных поставщиков наличных долларов и евро возникли временные логистические трудности. Как только рынок почувствовал, что банкнот физически не хватает, курс на сером рынке стремительно пошел вверх.
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Курс валют на сегодня
- По данным Минфина, 13 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,60 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 12 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,60 гривны за доллар (+10 копеек).
- Евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,45 гривны за евро (+5 копеек);
В обменниках Украины покупают доллар США в среднем за 41,40 гривны (+6 копеек), а продают – за 41,63 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро же колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+12 копеек) и продажа – 41,32 гривны (+2 копейки).
По черному рынку покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (без изменений), а продажа – 41,63 гривны (-2 копейки). Евро продают по 40,82 гривны (+12 копеек), а покупают за 41,18 гривны (+8 копеек).Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.