Що зробив НБУ

Як повідомляють у Нацбанку, для підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою було здійснено дві операції з банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. Отже, під час першої було запропоновано банкам 100 мільйонів доларів, під час другої – 100 мільйонів євро.

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За інформацією, щодо обміну долара, участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума. Стосовно обміну євро – 7 банків із 14. У результаті обміняли 72 мільйонів євро.

Таким чином, населення найближчими днями матиме змогу отримати додаткову готівкову валюту.

Важливо! Нацбанк надав рекомендації українським банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти. Це мінімізує ризики дефіциту валюти у майбутньому.

Куди ж зник долар

Нагадаємо, 8 вересня долар стрімко злетів до нового максимуму. Валюта відійшла від психологічно позначки в 40 гривень та навіть перетнула новий рівень у 41 гривню.

Причиною такого різкого росту став дефіцит готівкової валюти у банках.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, повідомляє, що дефіцит готівкової валюти сформувався не за один день.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Скоріш за все в одного з основних постачальників готівкових доларів та євро виникли тимчасові логістичні труднощі. Як тільки ринок відчув, що банкнот фізично не вистачає, курс на сірому ринку стрімко пішов вгору.

Зверніть увагу! Національний банк запевняє, що поповнення кас банків готівковою валютою жодним чином не впливає на міжнародні резерви України.

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Курс валют на сьогодні

За даними "Мінфіну", 13 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,60 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 12 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,60 гривні за долар (+10 копійок).

Євро банки купують за 40,40 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,45 гривні за євро (+5 копійок);

В обмінниках України купують долар США в середньому за 41,40 гривні (+6 копійок), а продають – за 41,63 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро ж коливається на рівні: купівля – 40,82 гривні (+12 копійок) та продаж – 41,32 гривні (+2 копійки).

Щодо чорного ринку, купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (без змін), а продаж – 41,63 гривні (-2 копійки). Євро продають по 40,82 гривні (+12 копійок), а купують за 41,18 гривні (+8 копійок).

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