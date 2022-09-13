Что сделал НБУ

Как сообщают в Нацбанке, для подкрепления касс банков наличной иностранной валютой было совершено две операции с банками по обмену наличной валюты на безналичную. Итак, во время первой было предложено банкам 100 миллионов долларов, во время второй – 100 миллионов евро.

Читайте также Эксклюзивная акция: где взять стартовый капитал

По информации относительно обмена доллара, участие приняли 11 из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма. Относительно обмена евро – 7 банков из 14. В результате обменяли 72 миллиона евро.

Таким образом, население в ближайшие дни сможет получить дополнительную наличную валюту.

Важно! Нацбанк предоставил рекомендации украинским банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты. Это минимизирует риски дефицита валюты в будущем.

Куда же исчез доллар

Напомним, 8 сентября доллар стремительно взлетел к новому максимуму. Валюта отошла от психологически отметки в 40 гривен и даже пересекла новый уровень в 41 гривну.

Причиной столь резкого роста стал дефицит наличной валюты в банках.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, сообщает, что дефицит наличной валюты сформировался не за один день.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Скорее всего, у одного из основных поставщиков наличных долларов и евро возникли временные логистические трудности. Как только рынок почувствовал, что банкнот физически не хватает, курс на сером рынке стремительно пошел вверх.

Обратите внимание! Национальный банк уверяет, что пополнение касс банков наличной валютой никак не влияет на международные резервы Украины.

Тема Давление на гривну уменьшится, – Фурса заявил о стабилизации экономики

Курс валют на сегодня

По данным Минфина, 13 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,60 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 12 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,60 гривны за доллар (+10 копеек).

Евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,45 гривны за евро (+5 копеек);

В обменниках Украины покупают доллар США в среднем за 41,40 гривны (+6 копеек), а продают – за 41,63 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро же колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+12 копеек) и продажа – 41,32 гривны (+2 копейки).

По черному рынку покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (без изменений), а продажа – 41,63 гривны (-2 копейки). Евро продают по 40,82 гривны (+12 копеек), а покупают за 41,18 гривны (+8 копеек).

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.