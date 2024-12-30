НБУ повысил курсы валют в последние дни этого года

За выходные валюты от НБУ выросли, особенно европейская валюта, которая подорожала более чем на 20 копеек. Кроме того, в последний день перед 2025 годом курс доллара достигнет более 42 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,94 гривны. То есть цена валюты выросла на 10 копеек против 27 декабря. Официальный курс евро взамен составляет 43,74 гривны. То есть цена выросла на 23 копейки.

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По состоянию на 31 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 42,03 гривны,

евро – 43,92 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 42,30 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,37 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,70 гривны, продажа – 42,46 гривны.

Что будет с курсом в январе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что в начале этой недели ожидается сохранение повышенного спроса на валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В частности, со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.

Золотько добавляет, что торги на межбанке в первую неделю января будут проходить в течение недели вблизи отметки 42 гривны за доллар.

При этом наличную валюту украинцам будут предлагать в пределах 42 – 42,60 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Важно! Валютные торги на межбанке будут проходить по обычному календарному графику. Однако из-за выходного в США и Европе 1 января следует ожидать ограниченный спрос на межбанке в переходные даты.