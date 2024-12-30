Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,94 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 10 копійок проти 27 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,74 гривні. Тобто ціна виросла на 23 копійки.

Читайте також Фактор Трампа: чи вплине він на гривневі депозити у січні

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 31 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 42,03 гривні,

євро – 43,92 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 42,30 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,37 гривні , продаж – по 42,40 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,70 гривні, продаж – 42,46 гривні.

Що буде з курсом у січні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на початку цього тижня очікується на збереження підвищеного попиту на валюту.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.

Золотько додає, що торги на міжбанку у перший тиждень січня відбуватимуться протягом тижня поблизу позначки 42 гривні за долар.

При цьому готівкову валюту українцям пропонуватимуть в межах 42 – 42,60 гривні за долар,

– наголошує Золотько.

Важливо! Валютні торги на міжбанку відбуватимуться за звичайним календарним графіком. Проте через вихідний в США та Європі 1 січня слід чекати на обмежений попит на міжбанку у перехідні дати.