Доллар ниже 38 гривен: как долго курс будет лететь вниз

Прошлая неделя отметилась глубокой волной укрепления гривны, когда курс резко пересек психологическую отметку в 38 гривен за доллар. Однако на этой неделе спрос на валюту может усилиться, что наоборот толкнет курс вверх.

Курс опустился ниже 38 гривен

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что общий тренд на падение курса доллара не является чем-то странным, рынок ожидал его, однако столь быстрое прохождение психологического уровня 38 гривен за доллар трудно было предвидеть.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В конце концов, за последние дни гривна на наличном рынке укрепилась почти на 40 копеек и сейчас курс доллара находится на уровне 37,6 – 37,7 гривны.

Банкир также отметила, что на самом деле курс продажи доллара на наличном рынке уже вплотную приблизился к коридору курсов при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите. Большинство предложений украинских банков с учетом всех комиссий и платежей, если таковые имеются, позволяют покупать доллары по этому механизму по курсу 37,20 – 37,45 гривны за доллар.

Это означает, что дальнейшее укрепление гривны на наличном рынке, по меньшей мере, сильно замедлится. Да и вряд ли в конце концов отметки наличного рынка смогут опуститься в указанный коридор, поскольку такое выравнивание показателей сделает покупку наличных долларов более привлекательной,

– считает Золотько.

Что способствует укреплению гривны

Общий тренд по укреплению гривны объясняется уменьшением спроса и увеличением предложения. В официальной статистике Национального банка это проявляется в цифре отрицательного сальдо операций физлиц с валютой, которая на прошлой неделе удерживалась в диапазоне 12 – 14 миллионов долларов.

Появляются и дополнительные признаки оживления спроса на потребительском рынке, частично конкурирующем с валютным за гривневые сбережения украинцев. Так, в феврале на 26% по сравнению с январем выросли продажи новых автомобилей в Украине. Конечно, дело не в самих продажах автомобилей, они не могли ощутимо повлиять на колебания курса. Но рынок новых автомобилей является достаточно надежным общим индикатором потребительских настроений.

Кроме прочего, укрепление гривны стимулируют и небольшие агропроизводители, которые нуждаются в свободной гривне для проведения посевной.

Продолжит ли курс падать на этой неделе

Банкир считает, что учитывая указанные факторы, стабильности гривны в короткой перспективе ничего не угрожает, по крайней мере, с точки зрения рыночных факторов. Однако, учитывая приближение показателей наличного рынка к стоимости валюты с размещением на депозите, ожидать сохранения динамики прошлой недели не стоит.

Более вероятно временное усиление спроса на валюту на наличном рынке учитывая низкий курс, которое спровоцирует временный рост стоимости доллара. На мой взгляд, в течение недели наличный курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,2 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Какой сегодня наличный курс