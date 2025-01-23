Доллар впервые в 2025 году опустится ниже чем 42 гривны

В НБУ установили курсы валют. На сегодня валюта подешевела, а 24 января курс доллара опустится до отметки ниже, чем 42 гривны. Зато курс евро набирает цену.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,03 гривны. То есть цена валюты упала на 13 копеек против 22 января. Официальный курс евро зато составляет 43,87 гривны. То есть цена выросла на 23 копейки.

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По состоянию на 24 января курс НБУ будет такой:

доллар – 41,97 гривны,

евро – 43,67 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,90 гривны , продажа – по 42,45 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,34 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,10 гривны, продажа – 42,55 гривны.

Курс доллара на этой неделе

На этой неделе, по прогнозу банкира Тараса Лесового для 24 Канала, на наличном рынке ожидался предел на уровне 42,20 – 43,20 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На наличном рынке не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

В то же время по состоянию на начало января международные резервы Украины повысились до почти 44 миллиардов долларов. Но по словам Лесового, это вряд ли повлияет на курсовые показатели.