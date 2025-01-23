Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,03 гривні. Тобто ціна валюти впала на 13 копійок проти 22 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,87 гривні. Тобто ціна виросла на 23 копійки.

Читайте також В НБУ розповіли, чи доцільно було вводити режим керованої гнучкості

Станом на 24 січня курс НБУ буде такий:

долар – 41,97 гривні,

євро – 43,67 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,90 гривні , продаж – по 42,45 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,34 гривні , продаж – по 42,40 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,10 гривні, продаж – 42,55 гривні.

Курс долара цього тижня

Цього тижня, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, на готівковому ринку очікувалася межа на рівні 42,20 – 43,20 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На готівковому ринку не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Водночас станом на початок січня міжнародні резерви України підвищилися до майже 44 мільярди доларів. Але за словами Лєсового, це навряд чи вплине на курсових показниках.