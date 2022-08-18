Доллар и дальше ощутимо растет: где выгоднее всего обменять валюту

Курс доллара продолжает тенденцию роста уже несколько дней подряд на наличном рынке. Подробнее с курсом в обменниках, банках и на черном рынке можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,75 гривен за доллар при покупке (+15 копеек в сравнении с 17 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,50 гривен за доллар (+10 копеек).

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Евро банки покупают за 40,10 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,01 гривну за евро (+1 копейка);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,40 гривен (+10 копеек), а продают – за 40,65 гривен (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,85 грн (+13 копеек) и продажа – 41,18 грн (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,42 гривен (+11 копеек), а продажа – 40,61 гривен (+6 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+6 копеек). Евро продают по 40,80 грн . (+7 копеек), а покупают за 41,15 г равны (+7 копеек).

Каким будет курс в августе

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка прогнозирует, что курс доллара к гривне в ближайшую неделю будет колебаться в пределах 39–41 гривен за доллар .

Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривну по "депозитной" схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно неплохой альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки,

– рассказала она.

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