Впервые за некоторое время: официальный курс доллара сегодня удивил
Нацбанк за последние сутки не изменил стоимость американской валюты. Цена осталась на том уровне, что и вчера. Евро же лишь немного опустилось в цене.
Официальный курс 21 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,13 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 20 марта.
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По евро, то на сегодня его цена составляла 42,43 гривны, что на 3 копейки меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 22 марта:
- доллар – 38,92 гривны,
- евро – 42,46 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 21 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,85 гривны, а продажа – 39,40 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,40 гривны, а продажа – 39,30 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,02 гривны, а продажа – 39,20 гривны.
Стоимость доллара на следующую неделю
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, хоть и разнонаправленные колебания курсов будут происходить, впрочем это будет происходить без существенной угрозы для валютных показателей.
Соответственно можно говорить об ожидаемом определенном равновесии между спросом и предложением из-за активности регулятора на межбанке (механизм валютных интервенций призван по максимуму удовлетворить спрос).
Таким образом, на межбанке прогнозируют курс на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро. На наличном рынке: 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.