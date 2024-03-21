Впервые за некоторое время: официальный курс доллара сегодня удивил

Нацбанк за последние сутки не изменил стоимость американской валюты. Цена осталась на том уровне, что и вчера. Евро же лишь немного опустилось в цене.

Официальный курс 21 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,13 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 20 марта.

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По евро, то на сегодня его цена составляла 42,43 гривны, что на 3 копейки меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 марта:

доллар – 38,92 гривны,

евро – 42,46 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 21 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,85 гривны, а продажа – 39,40 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,40 гривны , а продажа – 39,30 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,02 гривны, а продажа – 39,20 гривны.

Стоимость доллара на следующую неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, хоть и разнонаправленные колебания курсов будут происходить, впрочем это будет происходить без существенной угрозы для валютных показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Соответственно можно говорить об ожидаемом определенном равновесии между спросом и предложением из-за активности регулятора на межбанке (механизм валютных интервенций призван по максимуму удовлетворить спрос).

Таким образом, на межбанке прогнозируют курс на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро. На наличном рынке: 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.