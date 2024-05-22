Официальный доллар "направляется" к новой психологической отметке

Нацбанк несколько дней подряд повышает курс официального доллара. Стоимость тянется к отметке в 40 гривен. Евро же пересекло отметку в более 43 гривны, впрочем ожидается, что курс спадет вскоре.

Официальный курс 22 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,80 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 14 копеек против 21 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,26 гривны, что на 18 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 мая:

доллар – 39,82 гривны,

евро – 43,11 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 22 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,60 гривны, а продажа – 40,10 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,85 гривны , а продажа – 40,25 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,02 гривны, а продажа – 40,10 гривны.

Каким будет курс в июне

В комментарии 24 Канала эксперт Даниил Монин спрогнозировал, что в июне стоит ожидать такого диапазона курса – от 39,5 до 40 гривен за доллар. Это учитывая то, что сегодня в Украине довольно низкая инфляция, лучшие показатели экспорта и плановый приход внешней помощи.

По словам Монина, Нацбанк изменил политику курсообразования со сравнительно стабильной гривны к режиму плавной управляемой девальвации нацвалюты. Поэтому на сегодня общий тренд – это небольшая девальвация.

Даниил Монин Экономист В любом случае макрофинансовая поддержка для Украины от США – это полная подконтрольность курса желанием Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году.

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