НБУ установил новый курс доллара: изменилась ли валюта в цене
Официальный курс доллара опустился ниже, чем 39 гривен. А евро потерял за выходные более 20 копеек в цене. На завтра регулятор установит немного более высокую стоимость валют.
Официальный курс 8 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,84 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 8 копеек против 5 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,09 гривны, что на 25 копеек меньше, чем на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 9 апреля:
- доллар – 38,98 гривны,
- евро – 42,20 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 8 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,80 гривны, а продажа – 39,30 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,90 гривны, а продажа – 39,40 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,15 гривен, а продажа – 39,30 гривны.
Каким будет курс доллара
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе доллар подорожал во всех сегментах – от 39,38 гривны до 39,50 гривны за доллар. А к концу недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39 39,25 гривны за доллар.
Примечательно, что в конце прошлой недели бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты. Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.
Золотько говорит, что учитывая волну укрепления гривны во второй половине прошлой недели, в ближайшие 7 дней можно ожидать разворот этого тренда из-за реализации импортерами отложенного спроса.
Стоимость наличного доллара в течение этой недели будет находиться в диапазоне 39 – 39,6 гривны за доллар,
– прогнозирует банкир.