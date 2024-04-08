НБУ установил новый курс доллара: изменилась ли валюта в цене

Официальный курс доллара опустился ниже, чем 39 гривен. А евро потерял за выходные более 20 копеек в цене. На завтра регулятор установит немного более высокую стоимость валют.

Официальный курс 8 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,84 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 8 копеек против 5 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,09 гривны, что на 25 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 9 апреля:

доллар – 38,98 гривны,

евро – 42,20 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 8 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,80 гривны, а продажа – 39,30 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,90 гривны , а продажа – 39,40 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,15 гривен, а продажа – 39,30 гривны.

Каким будет курс доллара

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе доллар подорожал во всех сегментах – от 39,38 гривны до 39,50 гривны за доллар. А к концу недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39 39,25 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Примечательно, что в конце прошлой недели бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты. Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.

Золотько говорит, что учитывая волну укрепления гривны во второй половине прошлой недели, в ближайшие 7 дней можно ожидать разворот этого тренда из-за реализации импортерами отложенного спроса.

Стоимость наличного доллара в течение этой недели будет находиться в диапазоне 39 – 39,6 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

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