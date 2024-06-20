Официальный курс доллара: на каком уровне остановилась валюта сегодня

Американская валюта почти не изменилась в цене. Стоимость упала всего на 1 копейку. В то время как евро начало дорожать – на 13 копеек за последние сутки.

Официальный курс 20 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,53 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 1 копейку против 19 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,57 гривны, что на 13 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 21 июня:

доллар – 40,51 гривны,

евро – 43,42 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 20 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,48 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,46 гривны , а продажа – 40,93 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,84 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

Будет ли курс дорожать на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе регулятор будет продолжать действовать в условиях режима "управляемой гибкости". Так что, на различные и неожиданные процессы на рынке не стоит ждать.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Также до конца месяца ожидается очередная "порция" макрофина от Еврокомиссии и МВФ суммарно на 4,2 миллиарда долларов. Ну и стратегически, в перспективе уже 2025 года на рынок повлияет принятое решение G7 о кредите 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет замороженных активов страны-агрессора.

При таких условиях на межбанке коридоры валютных колебаний могут составлять 40 – 41 гривну за доллар и 43 – 45 гривны за евро.

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