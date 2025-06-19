Одна валюта выросла, а одна выросла: НБУ установил курсы

НБУ повысил курс доллара на 10 копеек, а курс евро – упал на 11 копеек. Зато доллар завтра, 20 июня, снова немного вырастет, а курс евро упадет на несколько копеек.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,62 гривны. То есть цена валюты выросла на 10 копеек против 18 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,90 гривны. То есть цена упала на 11 копеек.

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По состоянию на 20 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,68 гривны,

евро – 47,85 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,60 гривны , продажа – по 41,57 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,90 гривны, продажа – по 41,70 гривны.

Какой прогноз по доллару и евро в конце июня

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе курс валют мало чем будет отличаться от диапазонов цены, что были на этой неделе.

Таким образом, с 23 по 29 июня коридоры валютных колебаний для доллара на наличном рынке будут на уровне 41,45 – 41,80 гривны, а для евро – 45,50 – 47,50 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как в ранее, сейчас спрос несколько доминирует над предложением, но разница между ними не очень большая, поэтому Нацбанк умело покрывает разницу через валютные интервенции.

Лесовой добавил, что текущие колебания хоть и будут, но они будут оставаться минимальными.